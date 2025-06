São Carlos inicia caminhada no Paulista com vitória

Compartilhar no facebook

Equipe são-carlense comemora ponto: vitória suada contra Artur Nogueira - Crédito: Jonas Bezerra

A equipe adulta de São Carlos de vôlei masculino estreou com vitória no Campeonato Paulista 1ª Divisão, em jogo realizado na noite de sexta-feira, 30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O time são-carlense comandado pelo técnico Dudão, com desfalque de três jogadores, venceu Artur Nogueira por 3 sets a 2, parciais de 22/25, 26/24, 31/29, 24/26 e 15/11

“Não iniciamos bem o jogo e perdemos o primeiro set. Depois de algumas mudanças na equipe conseguimos impor e equilibrar os dois sets seguintes quando vencemos. No quarto set, vencíamos por 23 a 20 e com erros que necessitamos corrigir, deixamos o adversário virar e vencer”, frisou Dudão.

Sobre a sequência da competição, o treinador disse: “Serão três jogos fora e difíceis, com adversários que lutam pela ponta da competição e com grande tradição”.

Os próximos compromissos de São Carlos são: 12/6, às 19h, contra o Viva Vôlei Pinda, em Pindamonhangaba; 18/6, às 18h30, diante do São Caetano, em São Caetano; e, 21/6, às 18h, diante do Lençóis Paulista, em Lençóis Paulista.

São Carlos jogou com: Tiago Bravin, Ítalo, Robson, Epifânio, Gabriel Sucesso, Gabriel Grimberg, Éder, Logan, Adryan, Ítalo Jr., Carlão, João P, Caio Santana, Bryan Pombo, Maxciel Silva e Miguel. Técnico: Dudão.

