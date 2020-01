São Carlos inicia a temporada e busca novos talentos

Crédito: Divulgação

Desde o último dia 14, terça-feira, a equipe de rugby São Carlos tem trabalhado o físico de seus jogadores visando o Campeonato Paulista Série B. Para essa temporada, Jean Ferrarini, treinador principal em 2015 e 2017-18 e treinador dos forwards em 2019, reassume o comando principal da equipe - além de manter o comando técnico das categorias de base.

"Temos um ano cheio de desafios pela frente", comentou Ferrarini. "Mais uma vez o Paulista B promete ser bem equilibrado e o foco desse começo de temporada é fazer com que os atletas tenham uma boa preparação física para aguentar a temporada bem como para ajudar a prevenir lesões", finalizou.

Além de visar a preparação dos jogadores para a temporada, o São Carlos está à procura de novos talentos para a equipe. "Agora é o momento ideal para todos que querem conhecer o esporte participarem dos treinos", comentou Leonardo Carniato, atleta e secretário executivo da equipe. "A pré-temporada é onde os novatos, principalmente os que nunca tiveram contato com o esporte, terão uma iniciação mais tranquila e poderão acompanhar o ritmo dos atletas mais experientes", completou.

Para os que ficaram interessados em treinar, as atividades são abertas, não tem custo inicial e só é precisa estar com uma roupa própria para prática esportiva. Nesta semana, os treinos acontecerão na terça-feira e na quinta-feira, às 20h30, no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José. O local e horário dos próximos treinos serão anunciados em nossas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).

