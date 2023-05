São Carlos inicia a Liga Brasil de olho no título

SIGA O SCA NO

Na Liga Brasil, H7 Esportes entra como favorito ao título - Crédito: Divulgação

Atual vice-campeã, a equipe de handebol feminino H7 Esportes estreia na Liga Brasil. A competição é uma das prioridades da equipe na temporada e a meta este ano é buscar o título da competição regional.

O primeiro jogo será neste sábado, 6. A partir das 19h15, enfrenta São Tomás de Aquino no estádio municipal de esportes Amauri Destro, em Franca.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues está preparada e otimista e em 2023 já participou de jogos oficiais e treina forte. Otimista, o treinador projeta “algo grande” na Liga Brasil.

“Após sermos campeões da Super Liga dos Campeões (competição que são credenciadas as equipes que chegam às finais das ligas regionais de handebol como Liga de São Manoel e Liga Brasil), daremos início a mais uma temporada na Liga Brasil buscando mais uma vez o título que em 2022 ficou com a equipe de Araraquara e nós ficamos em 2º lugar. Nunca jogamos contra São Tomás de Aquino e por este motivo nos leva a ter atenção redobrada”, disse, salientando que a equipe são-carlense é favorita nesta partida.

“Nossa equipe está certa de onde quer chegar e vai com força total para esta partida. Teremos o retorno de nossa armadora central Camila Souza que desfalcou a equipe na última partida pelo Campeonato Paulista após um forte entorse no tornozelo.

A fisioterapeuta da equipe Isabela Maroldi, fez todo processo de tratamento e liberou a atleta para os jogos novamente. Não é fácil estar em uma competição em que nossa equipe é aquela a ser batida, pois ao participarmos do Paulista e da Liga Nacional. As adversárias vem com mais motivação para nos enfrentar.

Buscaremos mais uma vez chegar à final da competição e por fim buscar mais uma vez participar da Super Liga de Handebol”, finalizou Antonio Carlos.

