São Carlos inicia 2023 com o título da Super Liga

SIGA O SCA NO

É só alegria: atletas do time são-carlense comemoram a primeira conquista de 2023 - Crédito: Divulgação

Um título coroado com duas expressivas vitórias. Assim foi o início da temporada para a equipe de handebol feminino H7 Esportes, de São Carlos, que sagrou-se campeã da Super Liga, um quadrangular ocorrido no Ginásio do Inca, em Botucatu e que reuniu os campeões e respectivos vices de 2022 das ligas de São Manuel e Brasil.

O time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues foi absoluto nas duas apresentações. Na noite de sábado, 25, pela semifinal, encarou São Manuel e aplicou 34 a 17. No outro jogo, Uberaba/MG superou as anfitriãs por 16 a 15.

Na tarde de domingo, 26, aconteceu a decisão, com as são-carlenses novamente apresentando um handebol competitivo para aplicar 27 a 14 nas mineiras.

Ao final dos jogos, Antonio Carlos não escondia a satisfação pelo handebol apresentado por suas atletas. “Consegui rodar a equipe e durante os jogos as transições com flutuações foram muito boas e nos proporcionaram contra-ataques rápidos e eficazes. O handebol apresentado pelo H7 Esportes foi muito promissor para 2023”, elogiou. “Consegui, inclusive, utilizar todas nossas atletas”, finalizou.

O H7 Esportes foi representado por Edjane, Fernanda, Nurah, Tamara, Isabela, Camila, Tainah, Maria, Mabelle, Sabrina, Bia Fleury, Júlia Ré, Mariana, Paula, Wevelli e Andressa.

Leia Também