São Carlos ganha centro municipal de atividades equestres

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, inaugurou no último sábado, 1, o Centro de Atividades Equestre que leva o nome do saudoso Vereador Paraná. O evento atraiu um grande público nos dois dias de atividades, com empolgantes provas equestres de Ranch Sorting e Três Tambores, fechando as atividades no domingo, 2, com um grande show da dupla João Carlos e Bruno.

Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, o local tem toda a estrutura necessária para várias atividades equestres, além de espaço para realização de cursos gratuitos profissionalizantes para jovens e adultos na área de bovinos e equinos, com aulas de casqueamento, doma e nutrição animal. “Também podemos ofertar cursos na modalidade esportiva, de forma gratuita para crianças e jovens, como três tambores, equitação, rédeas, ranch sorting e team penning. Com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida a proposta é oferecer serviços de equoterapia, em um ambiente adequado e seguro, utilizando os próprios animais do canil municipal e por fim a realização de eventos esportivos, campeonatos, copas e shows, gerando receita e fomentando a economia, além da inclusão e reconhecimento da cidade que tem potencial para se tornar um polo de referência para os esportes equestres na região”, explicou o secretário.

Paraná filho falou, ainda, da emoção pelo recinto levar o nome de seu pai. Idelso Marques de Souza o “Paraná” como era conhecido, foi vereador por três legislatura em São Carlos e morreu aos 55 anos de idade. O secretário lembra das raízes de seu pai que veio do meio rural e foi um grande incentivador de rodeios e provas equestres em São Carlos.

“Eu tenho certeza de que se meu pai estivesse aqui, ele estaria muito feliz, e onde ele estiver ele está muito feliz, porque ele está vendo que a gente está dando continuidade naquilo que ele acreditava, naquilo que ele pensava, naquilo que ele sonhava, e hoje ver isso aqui, com esses cavaleiros, essa festa bonita, é muito gratificante”.

O público presente, além de conferir de perto provas equestres, pode desfrutar de uma ampla estrutura de alimentação, loja de artigos country e ainda um ponto de vacinação contra a Gripe e a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde.

O secretário de Governo, Netto Donato, representou o prefeito Airton Garcia na solenidade de premiação das provas. “Além de promover os esportes equestres é uma alternativa de lazer e de promoção de saúde. É um espaço ideal para a prática da equoterapia, método terapêutico que utiliza o cavalo nas áreas de saúde, educação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência”, ressaltou Netto.

Leia Também