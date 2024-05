São Carlos fica com o vice-campeonato nos Joguinhos da Juventude

SIGA O SCA NO

Jovem time são-carlense fez bonito nos Joguinhos da Juventude - Crédito: Divulgação

Terminou a participação da AVS/Smec nos Jogos Abertos da Juventude. Na manhã de sábado, 11, no ginásio municipal de esportes José Pizarro, em Monte Alto, o time comandado por Sandra Mara Leão ficou com o vice-campeonato e não conseguiu a vaga para a final estadual da competição. O time são-carlense ficou no “quase” pelo segundo ano consecutivo.

Apesar da eliminação, o jovem time são-carlense foi batalhador no torneio estadual. Na fase sub-regional conquistou três vitórias e se sagrou campeão. Já na fase regional, fez duas partidas.

Na semifinal, em Monte Alto, mesmo enfrentando as anfitriãs, as são-carlenses foram soberanas e com extrema facilidade, venceram por 2 sets a 0, parciais de 25/18 e 25/10.

Qualificado para a decisão, a AVS/Smec mostrou nervosismo no primeiro set e Araraquara venceu por 25/13. Porém, na segunda parcial, as guerreiras são-carlenses mostraram muito empenho e vontade e o jogo estava empatado até o 19º ponto, deixando a impressão que a equipe poderia surpreender. Mas a inexperiência e a ansiedade falou mais alto e Araraquara fechou em 25/19.

Ao final da partida, Sandra Mara mostrou satisfação. “Ficamos um mês e meio sem treinos e nosso time estava desfalcado. Mas nossas atletas mostraram superação e estavam determinadas. Fizemos duas excelentes partidas e não vencemos nos detalhes”, lamentou, mas elogiou o adversário. “Araraquara tem uma grande equipe. Forte e competitiva. Mereceu a vitória”, resumiu.

Jogaram por São Carlos: Victória, Giovana C., Giovana M., Lara, Gabi, Bruna, Iolanda, Bia, Pietra, Laís, Catarina, Laura e Rebeca.

