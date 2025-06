São Carlos FC recebe o líder AD Guarulhos no Luisão

Compartilhar no facebook

São Carlos FC recebe o AD Guarulhos - Crédito: arquivo

O São Carlos FC entra em campo nesta sexta-feira (06), às 19h, no estádio Luisão, para enfrentar o AD Guarulhos, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sicredi 2025.

A partida é decisiva para a equipe são-carlense, que ocupa atualmente a 4ª colocação do grupo, com 5 pontos conquistados. Já o adversário é o líder isolado da chave, com 12 pontos, e busca manter a vantagem na tabela.

Uma vitória pode recolocar o São Carlos na briga direta pela classificação à próxima fase, enquanto uma derrota pode complicar sua trajetória no campeonato.

Confira a classificação atualizada do grupo:

Classificação – Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão 2025

Pos Clube P J AJ V E D GP GC SG CA CV 1 AD Guarulhos 12 5 3 4 0 1 11 3 +8 14 1 2 Batatais 12 6 2 4 0 2 7 9 -2 22 1 3 AA Flamengo 6 6 2 1 3 2 9 10 -1 17 0 4 São Carlos FC 5 6 2 1 2 3 6 8 -2 14 3 5 Independente 4 5 3 1 1 3 7 10 -3 16 0

P : Pontos | J : Jogos | AJ : Aproveitamento de Jogos | V : Vitórias | E : Empates | D : Derrotas

GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols | CA: Cartões Amarelos | CV: Cartões Vermelhos

