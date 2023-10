São Carlos FC perde a concessão do Luisão

São Carlos vinha fazendo uso do Luisão desde 2005, quando foi feita a concessão, em troca da manutenção - Crédito: Marcos Escrivani

O São Carlos Futebol Clube, rebaixado à quinta divisão do futebol paulista, não continuará usando a estrutura do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, para alojamento de atletas e realização de treinos. De acordo com o decreto municipal nº 510, publicado no Diário Oficial do Município em 26 de agosto, o estádio voltará a ser administrado pela Prefeitura, com os clubes profissionais podendo utilizá-lo apenas para jogos oficiais.

Com isso, o São Carlos FC perde o direito de utilizar com exclusividade os espaços que tinha direito, como o alojamento, a cozinha e a área administrativa. A equipe vinha fazendo uso destes locais desde 2005, quando foi feita a concessão do estádio, em troca da manutenção.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o clube já foi inclusive notificado para retirar seus pertences do estádio, mas não o fez até o término do prazo estabelecido.

Desde a publicação do Decreto Municipal, o Luisão recebeu poucas atividades, como jogos universitários e a final de um campeonato amador.

