São Carlos FC empresta jogador para clube da Albânia

Marcelo com Yuri, que defenderá time albanês - Crédito: Marcos Escrivani

O São Carlos FC anunciou na manhã desta quinta-feira, 4, o empréstimo do meio campista Yuri Merlin para KS Turbina, que disputa a 2ª Divisão do Campeonato Albanês.

Segundo o vice-presidente de futebol do clube Marcelo Boldrin, a transação foi feita uma vez que o futebol brasileiro estará paralisado em virtude da pandemia da Covid-19 e não há previsão de retorno quanto aos torneios oficiais.

O dirigente informou ainda que mais dois atletas do clube podem se transferir para a Europa. “Temos portas abertas com vários clubes e como o futebol do país está parado, temos que pensar no futuro dos atletas e do clube. O Yuri foi emprestado por um ano e outros dois jogadores podem ter o mesmo destino e ir para a Europa. Os recursos serão investidos no clube”, disse.

BEZINHA?

Indagado sobre a Série B do Paulista, Boldrin mostrou pessimismo e coloca em dúvida a realização em 2020. “Tem muita incerteza no ar e a Federação Paulista não confirmou nada até o momento. Videoconferências foram realizadas, mas nada de concreto foi definido. Sinceramente não sei se terá este campeonato na temporada”, disse.

Porém, indagado se o campeonato ocorrer, como o São Carlos iria ser montado, Boldrin disse que o clube irá dar oportunidade aos jovens talentos. “Já que a competição profissional poderá não ser mais obrigatório o sub23 e talvez será disputada com sub20, como foi abordado em uma das reuniões, poderemos ter um time bem jovem”, disse.

