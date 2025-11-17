São Carlos FC conquista título invicto da Copa Ribeirão Preto Sub-11 e se prepara para novo desafio em Batatais

O São Carlos Futebol Clube segue fazendo história nas categorias de base. Neste último domingo (16), a equipe sub-11 conquistou o título da Copa Ribeirão Preto de Futebol 2025 de forma invicta, consolidando uma campanha sólida e eficiente. Ao todo, foram 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 14 pontos conquistados, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido, números que evidenciam o excelente desempenho tanto defensivo quanto ofensivo da garotada.

A competição reuniu equipes da região, e o São Carlos se destacou com um futebol competitivo e organizado, conduzido por uma comissão técnica que demonstra confiança no trabalho de formação de atletas.

Próximo desafio: Play Cup Kids em Batatais

Sem tempo para descanso, o elenco sub-11 já se prepara para o próximo compromisso. Nesta semana, o time viaja para Batatais (SP), onde disputará o Campeonato Play Cup Kids 2025. O torneio, que dura quatro dias, contará com a participação de diversos clubes da região e a presença de observadores de grandes equipes do país, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno da performance dos jovens atletas.

