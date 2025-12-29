São Carlos FC celebra 20 anos do título paulista de 2005 com jogo festivo no Zuzão

O São Carlos Futebol Clube celebrou, no último domingo (28), os 20 anos da conquista histórica do Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2005. A comemoração aconteceu no Zuzão e reuniu ex-atletas, dirigentes, convidados e torcedores.

O evento foi marcado por um jogo festivo que promoveu reencontros e relembrou uma das páginas mais importantes da história do clube. Ex-jogadores campeões daquela campanha, além de integrantes da comissão técnica e diretores da época, participaram da celebração, que teve clima de emoção e nostalgia.

Durante a homenagem, foi entregue ao então presidente do clube à época do título, Júlio Cezar Bianchini, uma placa comemorativa em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos e à conquista alcançada em 2005, campanha que consolidou o São Carlos FC no cenário estadual.

A torcida organizada São Caloucos também marcou presença no estádio, levando faixas e prestando apoio ao clube, reforçando o vínculo entre a equipe e seus torcedores mesmo após duas décadas do título.

A conquista do Paulista da Segunda Divisão em 2005 segue viva na memória do futebol são-carlense. A celebração no Zuzão destacou não apenas o título, mas também a trajetória do São Carlos Futebol Clube e a importância do esporte para a cidade de São Carlos.

