São Carlos FC celebra 20 anos do título paulista de 2005 com jogo comemorativo no Zuzão

O São Carlos Futebol Clube vai celebrar, neste domingo (28), os 20 anos do histórico título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão conquistado em 2005. A comemoração será marcada por um jogo festivo, a partir das 10h, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, o Zuzão, na Vila São José.

O evento promete reunir emoção, memória e reencontros. Todos os ex-jogadores campeões de 2005, além de membros da comissão técnica e diretores da época, já confirmaram presença, transformando a partida em uma grande festa para o futebol são-carlense e para os torcedores do clube.

O título conquistado em 2005 entrou para a história do São Carlos FC. Naquele ano, a equipe foi campeã paulista da Segunda Divisão, em uma campanha marcante que consolidou o clube no cenário estadual. À época, o São Carlos era presidido por Júlio Cezar Bianchini, dirigente que teve papel importante na estruturação e no sucesso do time.

Passadas duas décadas, a conquista segue viva na memória da torcida e dos profissionais que participaram daquela campanha vitoriosa. O jogo comemorativo deste domingo celebra não apenas o título, mas também a trajetória do clube e a importância do futebol para a cidade de São Carlos.

A entrada no estádio é gratuita, e a expectativa é de bom público para prestigiar os ídolos que marcaram época e reviver um dos momentos mais importantes da história do São Carlos Futebol Clube.

