São Carlos FC abre inscrições para avaliações da categoria Sub-20

O São Carlos FC anunciou a abertura de inscrições para avaliações técnicas da equipe Sub-20, que será reformulada para a disputa da Paulista Cup. Podem participar atletas nascidos entre 2005 e 2008.

O processo seletivo será dividido em etapas. Primeiro, os interessados devem preencher a ficha de cadastro disponível no link da bio do clube, informando dados pessoais, últimos clubes e competições disputadas. Em seguida, a comissão técnica analisará as fichas de acordo com as posições e requisitos necessários.

Os atletas selecionados serão contatados para agendamento do dia de avaliação.

