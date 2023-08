São Carlos faz jogo parelho, mas perde na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense fez uma bela apresentação pela Liga Nacional - Crédito: Divulgação

A derrota foi amarga, mas o rendimento da equipe e a boa performance de todas as atletas, deixou o técnico Antonio Carlos Rodrigues satisfeito. Assim foi a terceira apresentação do H7 Esportes na Liga Nacional na noite deste sábado, 5, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

A equipe são-carlense fez uma boa apresentação, mas foi derrotado para o experiente Cesc/Maricá, do Rio de Janeiro por 32 a 31 (14 a 16).

De acordo com o técnico são-carlense, na primeira etapa a equipe foi eficiente no sistema defensivo e mortal nos contra-ataques e venceu por 16 a 14.

Porém, no segundo tempo, a experiência carioca falou mais alto e o Cesc conseguiu a virada. Porém, as são-carlenses tiveram a chance de buscar o empate. “Faltando 15 segundos, levamos o gol da virada e tivemos a chance de último ataque. Mas desperdiçamos”, lamentou.

Antonio Carlos disse que o H7 Esportes está classificado para a segunda fase da Liga Nacional e neste domingo, 7, a partir das 20h, joga no ginásio municipal de esportes do Éden e encara Sorocaba, uma das favoritas a conquista do título da competição.

Jogaram e marcaram por São Carlos: Bia Fleury (4 gols), Maria Zanchetta (5), Fernanda (1), Isabela (4), Sabrina (5), Luana, Tamara, Mabelle, Bárbara, Emmily, Edjaneidy (4), Nurah (1) e Camila (7).

