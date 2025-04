São Carlos faz bom jogo, mas Pinheiros vence pelo Paulista

H7 Esportes fez uma boa partia na estreia do Campeonato Paulista - Crédito: Divulgação

As atletas do H7 Esportes São Carlos mostraram superação, determinação e muita perseverança, mas não foram páreas para o Pinheiros EC, atual campeão paulista e brasileiro, na estreia no Campeonato Paulista, que aconteceu na tarde de domingo, 27, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Intensa, a representação paulistana venceu por 36 a 15 (14 a 5) e mostrou força. O time do técnico Antonio Carlos Rodrigues se empenhou, mas não conseguiu a tão sonhada vitória.

“Nosso primeiro tempo não foi o esperado”, ressaltou o treinador são-carlense, salientando que as adversárias tinham mais volume e conseguiam controlar o jogo. “Na etapa final conseguimos, através de conversas, fazer com que nosso sistema ofensivo melhorasse, bem como as transições”, garantiu, afirmando que o time são-carlense fez um bom jogo. “A cada ano, subimos um degrau e nossa evolução é constante”, assegurou.

