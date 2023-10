São Carlos faz boa campanha na modalidade damas nos Abertos

SIGA O SCA NO

12 Out 2023 - 09h48

12 Out 2023 - 09h48 Por Marcos Escrivani

Equipe de damas representa São Carlos nos Jogos Abertos - Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de damas masculino de São Carlos vem fazendo uma campanha nos Jogos Abertos que são realizados em São José do Rio Preto.

Na manhã desta quinta-feira, 12, no Automóvel Clube, o time são-carlense, sob orientação do professor Nicolas venceu Americana por 6 a 0.

Ao São Carlos Agora ele relatou que a modalidade é a mais competitiva em todo o Estado e que os melhores praticantes estão em Rio Preto. “A damas é muito forte”.

As provas começaram na segunda-feira e terminam somente sábado, com equipes de 14 cidades competindo. “Nossos representantes estão muito bem na competição. As expectativas são muito boas”, enfatizou Nicolas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também