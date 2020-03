São Carlos faz amistoso contra Leões em preparação ao Paulista B

Crédito: Renan Claro

O São Carlos enfrenta o Leões de Paraisópolis neste sábado, 14, às 11h, na Arena Paulista de Rugby - situada no Parque do Ceret, no Tatuapé, São Paulo. O amistoso é a primeira partida da equipe em 2020 e vale como preparação para o Campeonato Paulista da Série B, já conquistada pelo time em 2016. O adversário dos rinocerontes é a equipe formada pelos atletas do Instituto Rugby para Todos, que desde 2004 ensina o esporte para jovens carentes do bairro de Heliópolis, na capital paulista, e que foi o terceiro colocado da série D de 2019.

A partida marca a volta do treinador Jean Ferrarini ao comando da equipe, cargo já ocupado por ele nas temporadas de 2015, 2017 e 2018 e que ano passado atuou como treinador dos forwards. Além disso, em 2016, Ferrarini trabalhou no projeto Rugby para Todos, conhecendo de perto os adversários deste sábado.

Outro que volta ao time é Italo Inforzato. Tendo atuado pelos auri-rubros de 2016 a julho de 2018, quando se transferiu ao Belo Horizonte, o centro volta após um ano e meio na equipe mineira.

Segundo Ferrarini, a equipe de Paraisópolis é um bom teste para o São Carlos. “Os atletas dos Leões são muito rápidos e leves, o que além de qualificá-los como fortes candidatos ao título da série D - que bateu na trave no ano passado, vem a calhar com nossas necessidades de início de temporada, que são um primeiro embate de correria e no qual possamos testar em campo o nosso padrão de jogo estruturado nos treinamentos”.

