SÃ£o Carlos faz a estreia oficial na temporada 2025

Handebol feminino começa o desafio em 2025: seis jogos logo de cara - Crédito: Divulgação

As equipes de handebol feminino H7 Esportes estarão em ação neste domingo, 23, quando farão a estreia oficial na temporada 2025. A primeira apresentação será pela fase de classificação da Liga Brasil.

Os times orientados pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues irão jogar por seis vezes, sendo duas vezes na categoria adulto, júnior e cadete. As rodadas duplas visa dar mais entrosamento e conjunto para o time adulto que estreia em abril no Campeonato Paulista. De acordo com o treinador, a equipe passou por uma repaginada, com o reforço de várias atletas.

“A nosso pedido, a organização aceitou marcar dois jogos por categoria neste final de semana. Estamos em preparação para o Paulista, que será contra Praia Grande e a gente precisa de ritmo de jogo, conjunto e entrosamento, pois estamos com várias novidades”, disse o treinador.

Os jogos

Domingo, 23

9h - Ribeirão Preto x São Carlos – Cadete

10h - Ribeirão Preto x São Carlos - adulto

11h15 - Ribeirão Preto x São Carlos – júnior

12h30 - São Carlos x Ribeirão Preto – cadete

13h30 - São Carlos x Ribeirão Preto - adulto

14h45 - São Carlos x Ribeirão Preto – júnior

