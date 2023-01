São Carlos estreia no mata-mata da Copinha e encara o RB Bragantino

Jogador da Águia comemora gol: equipe encara o Bragantino e quer seguir na Copinha - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

Agora é “matar ou morrer”. O São Carlos, classificado entre as 64 melhores equipes da edição 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreia às 19h desta sexta-feira, 13, no mata-mata. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita do RB Bragantino. A entrada para a partida é gratuita.

O time de Bragança Paulista terminou a primeira fase na liderança do grupo 20 com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota), enquanto que o São Carlos foi o segundo colocado no grupo 19 (uma vitória, um empate e uma derrota).

Apoiado por uma multinacional que leva até no nome, o RB Bragantino tem um trabalho de base considerado diferenciado no Brasil e é considerado favorito à vitória e consequentemente candidato a chegar à terceira fase, quando estarão 32 equipes.

A Águia entra para disputa como um “azarão”. Entretanto, o técnico Wendel de Freitas acredita que seus jogadores podem surpreender e conseguir a vaga.

Ao São Carlos Agora o comandante disse que, por ser uma partida eliminatória as questões emocionais e mentais irão sobressair. “Mas a gente vem evoluindo em qualidade técnica e tática”, observou.

São Carlos Agora - Agora é mata-mata e sem direito a erro. Como orientar os atletas para esta nova fase da Copinha?

Wendel de Freitas - Esse jogo é decisivo para as duas equipes darem sequência na Copa São Paulo. As orientações agora são psicológicas e vídeos, pois tudo já foi feito em termos de treinos, parte tática, técnica e agora é o emocional e mental que vão sobressair. A gente vem evoluindo em qualidade técnica e tática também, mas o que vai prevalecer mesmo para nós é estar em um bom momento mental para conseguir conter a grande equipe do Red Bull Bragantino, que é uma das maiores do país. Trabalho, confiança e tranquilidade é o que temos feito nesses dias.

SCA - O RB tem um trabalho sólido e atenção 100% na base. Será o adversário mais difícil até aqui? Por que?

Wendel - O Red Bull Bragantino tem tradição na base. Eles investem pesado. A estrutura é muito grande e é um dos grandes do país, mesmo nível do Botafogo. É uma equipe que precisamos entrar altamente concentrados, focados, comprometidos e temos que correr. Não dá para errar em um jogo como esse, contra uma equipe grande. Com certeza, agora todo jogo vai ser o maior jogo.

SCA - Como a partir de agora não há vantagem, o São Carlos tentará levar o jogo para as penalidades ou vai atacar?

Wendel - Nós temos treinado pênaltis porque a fase exige isso. Tenho certeza que o Red Bull Bragantino também tem treinado pênaltis. Agora são finais, todo jogo é uma final e cada final tem sua história. Mas a gente não pode pensar em pênaltis sem antes pensar nos 90 minutos iniciais que é uma decisão para nós do São Carlos.

SCA - Tem uma “receita” mágica para buscar a classificação em jogos eliminatórios? Sistema de disputa assim é mais emocionante?

Wendel - O jogo vai ser na sexta-feira. Então eles vão ter mais de 48h de descanso. A Federação fez isso e está correto. Não existe fórmula mágica. Existe trabalho, dedicação e comprometimento. Se existisse fórmula mágica pode ter certeza que todos estariam atrás. Agora é, como eu tenho falado, focar, descansar, estudar a partida, o adversário e ter uma mentalidade forte sabendo que vamos jogar contra uma grande equipe do cenário nacional e toda atenção é pouca. Vamos entrar com muito respeito e humildade como sempre temos feito ao longo da copinha.

