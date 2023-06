São Carlos estreia na Liga Nacional e tem maratona de jogos

São-carlenses prontas para quatro jogos que prometem ser desgastantes. E uma viagem no meio - Crédito: Divulgação

Superação, resiliência, garra, determinação, obstinação. Adjetivos não faltarão para provar o condicionamento físico e a gana de vitórias do H7 Esportes que terá uma maratona de jogos neste final de semana. Em dois dias, quatro jogos para as comandadas do técnico Antonio Carlos Rodrigues.

A principal novidade da temporada será neste sábado, 24. A partir das 19h, no ginásio municipal de esportes Professor Barbosa, enfrenta o Pará de Minas, na casa do adversário.

Encerrando o jogo, atletas e comissão técnica embarcam para São Carlos e no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho fará três jogos pela Copa Derla, onde lidera invicto. Às 9h encara Ribeirão Preto. Às 11h30, enfrenta Descalvado e às 12h45, Mococa.

Prestes a embarcar para terras mineiras, o técnico Antonio Carlos afirmou que a expectativa é grande, com a possibilidade de conquistar a primeira vitória na Liga Nacional após três anos de participação. A equipe fez a preparação física, técnica, tática e emocional para essa estreia. Foram cinco meses e agora vamos para esse desafio”, resumiu.

Além do H7 Esportes e Pará de Minas, mais três times disputam o torneio nacional: CA Pinheiros, Sorocaba e Santos. Após turno único, se classificam as quatro equipes primeiras colocadas que irão cruzar com as quatro melhores equipes do Sul do país.

MARATONA

Após encarar as mineiras, o time são-carlense terá a maratona de jogos em casa. O técnico disse que a logística já foi feita. “Sairemos de Pará de Minas por volta das 23h e viajaremos por toda madrugada com destino a nossa cidade para fazermos mais três jogos pela Liga Derla na qual estamos invictos e buscaremos manter a invencibilidade”, resumiu.

Leia Também