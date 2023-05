São Carlos estreia na Copa Derla em busca da estabilidade

SIGA O SCA NO

Time são-carlense estreia na Copa Derla e expectativa é de boas apresentações - Crédito: Divulgação

De olho em uma estabilidade para a sequência da temporada e, paralelamente, se preparar para a Liga Nacional. Com este propósito, a equipe de handebol feminino H7 Esportes estreia na Copa Derla, que é realizada em Mococa e que reúne várias equipes.

Neste domingo, 28, no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, a equipe são-carlense encara Passos em dose dupla. Às 9h e às 12h. Ficou acertado entre os representantes de ambas equipes é que serão dois jogos no mesmo dia devido à falta de datas para ser realizadas as partidas “de ida e de volta”.

Porém, independentemente da maratona de jogos, o técnico Antonio Carlos Rodrigues disse que preparou a equipe para mantê-la entre as melhores da competição e utilizar o torneio para manter o ritmo de jogo até a Liga Nacional e os Jogos Regionais.

“Minha intenção é dar volume de jogo para as atletas. Que elas adquiram ritmo, joguem mais e tenham uma constância durante as apresentações. Que tenham mais estabilidade. Assim, acredito, chegarão melhores preparadas para a estreia na Liga Nacional, que será em Pará de Minas”, disse.

Leia Também