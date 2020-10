São Carlos estreia na APV na sub21 e encaram Bebedouro

O time são-carlense está pronto: equipe sub21 é a primeira a representar oficialmente São Carlos após o retorno às atividades devido a pandemia da Covid-19 - Crédito: Marcos Escrivani

A expectativa é grande, mas tudo dentro de uma incógnita. Assim, a equipe sub21 Agee/Lual Lanches/Academia Onfit de vôlei masculino estreia neste sábado, 10, no campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) e encara Bebedouro a partir das 14h no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O time orientado pelo técnico Dudão treina a poucas semanas e por isso, além da ansiedade, existe no entorno do grupo como será a reação após ficar cinco meses parados devido a quarentena, com apenas treinos individuais neste período de isolamento. “Somos a primeira equipe de São Carlos a competir e isso gera uma expectativa muito grande para todos nós, comissão técnica e jogadores, pois foi pouco tempo de preparação em comparação com uma temporada normal”, justificou o treinador.

Além da preocupação com os treinamentos e preparação para os jogos, existe também um fato a mais a partir de agora e extra-jogo: fora de quadra, onde todos os envolvidos nos jogos tem que seguir os protocolos para não expor nenhum atleta e comissão ao novo coronavírus, em virtude da pandemia da Covid-19. “Temos que proteger a todos e seus familiares. Por isso estamos nos preparamos em todos sentidos”, garantiu Dudão.

