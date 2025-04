São Carlos estreia em dois torneios estaduais no final de semana

Base em ação: equipes infantil e sub17 da AVS estarão em ação neste final de semana - Crédito: Divulgação

Agora é para valer. As equipes infantil e sub17 da AVS/Smec estarão em ação, oficialmente, pela temporada 2025 quando estrearão em duas competições estaduais. As mais novas fazem a primeira apresentação pelo Campeonato da APV e as mais ‘velhas’, jogam pela Liga Regional de Campinas. As duas partidas serão no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

O primeiro compromisso será pelo infantil, entre AVS/Smec x Descalvado, às 10h de sábado, 12, pela APV. No dia seguinte, às 11h, as são-carlenses do sub17 terão pela frente Tietê, equipe que venceu o torneio início e eliminou justamente a AVS/Smec pela Liga de Campinas;

O técnico Zé Sérgio afirmou que nos últimos dias os trabalhos foram intensos para preparar as equipes, salientando que em ambas, a base do ano passado foi mantida. “Teve algumas saídas, mas conseguimos boas reposições. O importante é que começamos mais uma temporada e as nossas atletas estão com mais bagagem”, explicou.

Indagado sobre as possibilidades de resultados positivos, Zé Sérgio não se furtou às respostas e disse que as chances são reais. “Em ambos os casos vamos jogar em casa, perante a torcida e elas estão animadas. Na APV vamos enfrentar um adversário regional que vai impor dificuldades, mas a perspectiva de um bom jogo é grande. O infantil está preparado, mas tem que tomar os cuidados necessários para não ser surpreendido. Já contra Tietê, o desafio é maior. Enfrentamos a equipe no torneio início e perdemos. A equipe adversária é competitiva, mas aquele jogo foi parelho. Acredito que podemos surpreender, pois temos uma boa equipe. Temos que ressaltar ainda que jogar em casa é obrigação buscarmos os três pontos”, finalizou o técnico.

