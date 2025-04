São Carlos estreia contra Piracicaba no Paulista B em clássico do interior

Equipe são-carlense estreia contra Piracicaba no Paulista de Rugby - Crédito: Divulgação

O São Carlos inicia neste sábado, 26, sua caminhada no Campeonato Paulista B de Rugby em um clássico contra o Piracicaba. A partida será às 15h no Campo da Esalq, casa do adversário.

São Carlos e Piracicaba tem uma longa história de fraternidade e rivalidade, já que os confrontos entre equipes de rugby das cidades remontam a década de 1980. Ainda assim, as partidas de rugby XV foram apenas seis na última década e meia - com 3 vitórias do São Carlos, 2 vitórias do Piracicaba e 1 empate:

São Carlos 30 x 33 Piracicaba (Paulista do Interior, São Carlos, 23/10/2010)

Piracicaba 0 x 67 São Carlos (amistoso, Piracicaba, 22/03/2014)

Piracicaba 0 x 59 São Carlos (Taça Conde do Pinhal, Piracicaba, 06/08/2016)

Piracicaba 10 x 26 São Carlos (Copa Central, Piracicaba, 24/02/2018)

São Carlos 17 x 24 Piracicaba (Paulista XV - Copa São Paulo, São Carlos, 05/06/2023)

Piracicaba 19 x 19 São Carlos (Paulista B, Piracicaba, 03/08/2024)

E foi pensando nesse histórico que, em 2016, o confronto entre São Carlos e Piracicaba passou a valer a Taça Conde do Pinhal - uma homenagem a um dos fundadores de São Carlos que foi nascido em Piracicaba.

"Uma estreia, ainda mais num clássico fora de casa, nunca é fácil", comentou Jean Ferrarini, treinador do São Carlos. "Mas, fizemos uma boa pré-temporada e o time vem evoluindo bem. Vai ser um bom jogo", finalizou.

