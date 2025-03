São Carlos estreia contra o Flamengo na Bezinha

Luisão será o palco dos jogos da Águia na Bezinha - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A pouco mais de um mês da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a popular Bezinha, o São Carlos está inativo. Ou seja: não há informações que esteja montando a equipe que irá disputar a competição em 2025.

Bastidores a parte, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase que terá a presença de 15 equipes divididas em três grupos.

O São Carlos faz a estreia no dia 20 de abril, domingo, às 15h. Vai enfrentar o Flamengo. A princípio, o jogo seria no estádio municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Porém, o Corvo foi penalizado com a perda de um mando de jogo e o local da partida ainda não está definido. Na segunda rodada, a Águia encara o Batatais, em jogo previsto para o final de semana seguinte no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Primeira rodada

A primeira rodada da Bezinha é composta de seis partidas. A partida de abertura acontece na sexta-feira, 18, em Assis. Os jogos são os seguintes:

Sexta-feira, 18

19h30 – Assisense x Olímpia

Sábado, 19

15h – Mauá x Manthiqueira

15h – União Mogi x Mauaense

Domingo, 20

15h – Flamengo x São Carlos

15h – Batatais x Guarulhos

15h – Tanabi x Santacruzense

Os grupos

Grupo 1 - Assisense, Olímpia, Santacruzense, Tanabi e Tupã.

Grupo 2 - Batatais, Independente, Flamengo, Guarulhos e São Carlos.

Grupo 3 - ECUS, Manthiqueira, Mauá, Mauaense e União Mogi.

