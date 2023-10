São Carlos estreia com empate nos Abertos do Interior

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 10h52

09 Out 2023 - 10h52 Por Marcos Escrivani

ASF São Carlos ficou no empate em 2 a 2 na estreia dos Abertos - Crédito: Miltinho Marchetti

A Ferroviária de Araraquara, uma velha conhecida da ASF São Carlos, foi a adversária de estreia no futsal feminino nos Jogos Abertos do Interior. A rivalidade regional se fez presente em São José do Rio Preto e como não poderia deixar de ser, uma partida cheia de adrenalina que marcou a manhã desta segunda-feira, 9.

Segundo o técnico Fabiano Lourenço, uma partida tensa e de muita disputa. De acordo com o comandante são-carlense, a Ferroviária começou melhor a partida e quando o jogo estava equilibrado, as adversárias fizeram 1 a 0.

Ainda na etapa inicial, após novas orientações, a ASF virou e fez 2 a 1, gols de Carlinha. No segundo tempo, a partida estava equilibrada, mas em um rápido contra-ataque, aconteceu o empate. Nos minutos finais, a ASF teve duas chances para buscar a vitória.

O time são-carlense estará em ação a partir das 13h30 desta terça-feira, 9, quando enfrenta Campos do Jordão pela segunda rodada da fase de classificação

Leia Também