São Carlos estreia com dupla vitória na Copa Derla

Uma das MVP de uma das partidas comemora com as colegas a conquista na Copa Derla - Crédito: Divulgação

Dois jogos e duas vitórias maiúsculas. Assim foram as duas apresentações da equipe de handebol feminino H7 Esportes na Copa Derla, que acontece em Mococa.

Na manhã de domingo, 38, no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues se apresentou duas vezes contra Passos e venceu o adversário em ambos compromissos.

No primeiro jogo, vitória por 34 a 17 e na segunda apresentação, outro resultado positivo: 33 a 14. De quebra, duas atletas são-carlenses foram consideradas MVP na rodada. No primeiro encontro, Bárbara Rodrigues e no segundo, Fernanda Boceli.

Ao final da jornada dupla, o técnico Antonio Carlos não escondia um misto de satisfação e tranquilidade, aprovando a performance de suas comandadas nas suas partidas.

“No primeiro jogo, como é natural, o time estava ansioso e no início as jogadoras cometeram alguns erros. Mas depois, a partida encaixou e a defesa foi bem consistente e o ataque efetivo. Na segunda apresentação, bem à vontade na quadra, o time fez uma partida segura, sem sustos”.

O próximo jogo do H7 Esportes pela Copa Derla acontece no próximo domingo, 4, em Ribeirão Preto.

