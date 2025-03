SÃ£o Carlos estreia com um vitÃ³ria na Superliga CBVA

São Carlos começou a participação no vôlei adaptado para a melhor idade - Crédito: Divulgação

As equipes do voleibol adaptado para a melhor idade de São Carlos retornaram da disputa da primeira etapa da Superliga CBVA, realizada no ginásio municipal de esportes Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. As partidas foram realizadas sábado, 15, e as equipes da cidade mostraram qualidade e conquistaram bons resultados.

Estiveram em ação quatro times representativos de São Carlos e o saldo foi positivo, contabilizando uma vitória e três derrotas.

A equipe feminina 68+ enfrentou Bebedouro e perdeu por 2 sets a 1, após uma disputada partida. Já a equipe feminina 58+ enfrentou Monte Santo de Minas e perdeu por 2 sets a 0. A equipe masculina 68+ teve pela frente Jardinópolis e perdeu por 2 sets a 1, após uma partida bem disputada. Por fim a equipe masculina 58+ mostrou resiliência e superação para superar Monte Santo de Minas pelo placar de 2 sets a 1.

De acordo com os integrantes da delegação são-carlense, não foi possível completar a equipe masculina 75+. Segundo eles, alguns atletas estariam com problemas de saúde e outros já tinham assumido anteriormente compromissos familiares e o resultado foi negativo por WO. A meta é que este resultado negativo seja revertido nas próximas etapas.

