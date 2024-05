São Carlos estreia com a equipe infantil na APV

Equipe são-carlense perdeu, mas se apresentou muito bem em Ribeirão Preto - Crédito: Zé_Photografy

Após mais de 10 anos, a escolinha social da Associação de Vôlei São-carlense retornou às origens. Além de proporcionar aulas gratuitas de vôlei feminino para jovens são-carlenses, montou uma equipe infantil denominada Objetivo/Smec e fez a esperada estreia no Campeonato da APV na manhã de sábado, 25, em jogo realizado no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil, em Ribeirão Preto.

Na oportunidade encarou a AABB, que possui um time formado e com atletas contratadas. Mesmo assim, as ribeirão-pretanas tiveram imensas dificuldades e após 1h24 minutos conseguiram vencer após três parciais equilibradas. Foram 3 sets a 0, com 25/18, 25/19 e 25/23 para as anfitriãs.

Apesar da derrota, o técnico Zé Sergio viu motivos para comemorar. De acordo com ele, as atletas são-carlenses estavam tensas, ansiosas e apreensivas. Todas estreavam em competições oficiais de âmbito estadual.

“Gostei da equipe, do rendimento. A postura delas em quadra foi ótima. Elas superaram toda a tensão e ansiedade e mostraram qualidade. Notamos muitos erros, mas todos previstos e fáceis de serem corrigidos”, antecipou. “Acredito que podemos ter um grande e feliz ano no nosso retorno as competições oficiais e de vôlei de base”, afirmou Zé Sérgio.

Jogaram pela equipe são-carlense: Lívia, Giovanna, Emily, Karyna, Isadora, Sara, Clara, Isabelli, Bianca, Manu, Mariana, Gabi, Rayssa e Letícia.

