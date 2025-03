SÃ£o Carlos â€˜engoleâ€™ Itirapina nos Joguinhos da Juventude

Compartilhar no facebook

Sub18 da ASF mostrou qualidade e aplicou mais uma goleada nos Joguinhos - Crédito: Jhonatan Celestino

Dois jogos e duas vitórias. Quinze gols a favor e nenhum contra. Líder com 6 pontos e 100% de aproveitamento. A ASF São Carlos, equipe sub18, está tendo um início arrasador nos Joguinhos Abertos da Juventude e na noite desta quinta-feira, 27, conquistou mais um resultado expressivo pela fase sub-regional.

No ginásio municipal de esportes Lázaro de Oliveira, mesmo com a torcida contra que estava em grande número, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi fez bonito e goleou Itirapina por 6 a 0, gols de Bia (2), Manu, Luísa, Isabelly e Ana Luísa.

Com um futebol vistoso, o time são-carlense controlou as ações e mesmo jovem, mostrou maturidade para envolver o adversário e se isolar na liderança do grupo, uma vez que, na estreia, aplicou 9 a 0 em Descalvado.

A último compromisso da ASF será no próximo sábado, 1 de abril contra Dourado em casa e com apenas um empate, conquista o título da fase e se garante na próxima etapa (regional) dos Joguinhos.

