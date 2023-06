São Carlos engata terceira vitória e lidera Copa Derla

SIGA O SCA NO

Bia Fleury comemora com a equipe, o título de MVP da partida em Ribeirão - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes fez a festa na tarde de domingo, 4, pela terceira rodada da fase de classificação da Copa Derla. No ginásio de esportes do Liceu Albert Sabin, bateu Ribeirão Preto por 25 a 17.

A equipe são-carlense manteve assim a invencibilidade e a liderança da competição e teve ainda a atleta Bia Fleury como a MVP da partida.

Satisfeito com o desempenho são-carlense, o técnico Antonio Carlos Rodrigues disse que o primeiro tempo foi onde as atletas das duas equipes testaram diferentes sistemas ofensivos e defensivos. “Porém o volume de jogo adquirido pela equipe de São Carlos no Campeonato Paulista fez a diferença”, pontuou.

