São Carlos encara Santos no Paulista e sonha com vaga na semifinal

Time são-carlense ainda sonha com chance de ir à semifinal do Paulista - Crédito: Divulgação

Restam dois jogos na fase de classificação, mas caso a equipe de handebol feminina H7 Esportes São Carlos sonhe com uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, não pode pensar em derrotas.

O primeiro e decisivo compromisso será neste domingo, 3, a partir das 14h na Arena Santos, quando pega a equipe da casa, considerada uma das forças da modalidade no Estado.

O time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues estará completo e para permanecer com o sonho da classificação, tem que, no mínimo empatar para, no último compromisso, dia 27 em São Carlos, vencer Jundiaí e se qualificar entre as quatro forças do Paulista.

Antonio Carlos admite que sua equipe é coadjuvante na competição. Porém, admite que aconteceu evolução técnica e existe a expectativa de bons jogos, boas apresentações e oxalá, surpresas. “Vamos entrar na quadra para tentar surpreender. Acredito que a responsabilidade da vitória é do adversário, mas temos um grupo que busca, sempre, se entregar a cada apresentação. Resultado é consequência”, finalizou.

