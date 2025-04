São Carlos encara multicampeão na estreia no Paulista de handebol feminino

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Handebol estreia com a meta de fazer bonito no Paulista - Crédito: Divulgação

O Campeonato Paulista de Handebol Feminino começa às 12h deste domingo, 27, para o H7 Esportes São Carlos que estreia frente a principal equipe brasileira na modalidade: O EC Pinheiros. O jogo acontece no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Sem poder contar com Bia, Juliana e Letícia que se recuperam de lesões e de Camila, que está afastada momentaneamente devido a problemas particulares, a equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues terá como adversária a melhor equipe na atualidade e que é a atual campeã paulista, campeã brasileira e da Supercopa do Brasil.

“Sabemos que vamos ter e melhor equipe do País pela frente e temos a noção do tamanho do desafio”, explicou o treinador que vê a estreia como um “copo meio cheio”, ao se referir ao adversário. “Podemos fazer um jogo leve, sem tanta pressão. Assim identificar o real potencial de nossa equipe e ver aonde podemos melhorar”, disse o treinador.

Antonio Carlos disse que o H7 Esportes terá o desafio mais difícil da competição, porém o time fez uma boa preparação e isso pode fazer com que o rendimento seja o esperado. “Atuamos pela Liga Derla e Liga Brasil. Foram cinco jogos e tivemos a chance de entrosar as atletas. Por isso vamos fazer o possível para tentar surpreender o Pinheiros e quem sabe, conquistar um bom resultado”, finalizou o treinador são-carlense.

Leia Também