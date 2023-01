São Carlos encara Mackenzie na abertura da Superliga B

Time são-carlense está pronto para o primeiro desafio: vencer as mineiras do Mackenzie - Crédito: Jonas Bezerra

Na noite desta sexta-feira, 20, São Carlos inicia a competição mais importante do ano no vôlei feminino. A partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”, a equipe são-carlense estreia na Superliga B, diante do Mackenzie/MG. A entrada é gratuita.

Nos últimos dias, depois de fechar o elenco com as vindas da central Manu (Foz de Iguaçu) e da ponteira Laryssa (São Caetano), a equipe mantém um ritmo intenso de treinos físicos e técnicos. A expectativa é que aa atletas façam um bom jogo, apesar da ansiedade de estreia, e inicie com o pé direito a competição.

Sempre ressaltando a importância de sua comissão técnica, Alexandro Pan comenta que a expectativa da equipe para a estreia são as melhores: “Eu, o Balú e o Tony conseguimos implantar nosso sistema de trabalho e de jogo e as meninas estão, aos poucos, colocando em prática. Lógico que pra jogar uma Superliga B teríamos de pelo menos três meses de preparação. Então acredito que durante a competição iremos subindo nosso nível de voleibol”, disse o técnico.

Sobre o adversário, frisa: “Enfrentar o Mackenzie na estreia é complicado. É uma equipe forte com jogadoras experientes que vem de uma boa participação na Superliga C, onde conseguiu o acesso. Teremos um grande jogo nesta sexta”.

O apoio da torcida será fundamental, afirma o técnico do time são-carlense. “Convido os torcedores e amantes do voleibol de São Carlos e região que venham ao Milton Olaio prestigiar e apoiar nossa equipe em busca da primeira vitória. Uma vitória que será muito importante neste começo de campeonato”.

Além da AGEE e Mackenzie, disputam a competição as equipes: Bluvolei/SC, Bradesco Esportes/SP, Curitiba Vôlei/PR, Recife Vôlei/PE, SESI/SP, Chapecó/SC, Vinhedo/SP e Vôlei Taubaté/SP.

O campeonato será disputado em turno único, classificando-se para a semifinal as quatro primeiros equipes.

São Carlos jogará com: Bia (levantadora), Débora (oposta), Estér (ponteira/oposta), Gabizinha (ponteira) Isabelinha (líbero), Jé Dantas (ponteira), Larissa (central), Laryssa Carioca (ponteira), Luana (levantadora), Manú (central), Paloma (ponteira), Sabrina (ponteira/oposta) e Vívian (central).

