São Carlos encara Descalvado e vitória dá título da fase sub-regional dos Joguinhos da Juventude

Deportivo Sanka joga por uma vitória diante do Descalvado - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Donato Roccito, em Ibaté, será palco às 21h da final da fase sub-regional do futsal dos Joguinhos Abertos da Juventude.

Estarão frente a frente nesta terça-feira, 22, o Deportivo Sanka, que representa São Carlos na competição e Descalvado e uma vitória coloca os jovens leões na fase regional.

O Deportivo estreou com vitória nos Joguinhos e goleou Santa Rita do Passa Quatro por 4 a 1. Um novo resultado positivo coloca o time são-carlense na fase regional e permanece com chances de se qualificar para a final estadual, que reúne as oito melhores equipes do Estado.

Leia Também