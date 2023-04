São Carlos empata duas vezes no Paulista sub15 e sub17

Jogadores das Jovens Águias comemoram gol - Crédito: Lourival Izaque

Ainda não foi desta vez que a vitória sorriu para as equipes da pequena Águia no Campeonato Paulista sub15 e sub17. Após dupla derrota nas partidas de estreia da competição, ambas para o Grêmio São-carlense, o São Carlos colecionou dois empates.

Os jogos foram realizados na tarde de domingo, 16, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, contra o Sertãozinho.

No primeiro jogo, após sair na frente, com gol de Will, o São Carlos sofreu o empate.

Já no sub17 o Touro dos Canaviais abriu o placar, mas com muita determinação a equipe são-carlense foi buscar o empate através de Antonio.

O próximo compromisso da pequena Águia no Paulista sub15 e sub17 será no próximo sábado, 22, quando encara o CA Taquaritinga no estádio municipal Adail Nunes da Silva, a partir das 9h. As duas equipes buscam o primeiro resultado positivo.

