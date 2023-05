São Carlos empata com a Ferroviária no Paulista sub17

Jogadores sub17 do São Carlos comemoram gol contra a Ferroviária - Crédito: Lourival Izaque

As categorias de base do São Carlos não tiveram um bom final de semana. Tanto no Campeonato Paulista sub15/sub17, como no sub20.

As equipes estiveram em ação e o melhor resultado foi um empate com a Ferroviária em 1 a 1 no sub17. A partida aconteceu na manhã de sábado, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão).

O jogo foi válido pela quinta rodada da fase de classificação e encerrou o primeiro turno do grupo 4. Com o resultado, a Águia foi a dois pontos e está na lanterna. A AFE soma 5.

No sub15, no encontro que abriu a rodada dupla no Luisão, uma derrota por 4 a 0 para o time araraquarense que tem 100% de aproveitamento na categoria, com 15 pontos (líder absoluto. A Águia está com 4 pontos e em situação complicada na tabela do grupo 4, ocupando a vice-lanterna.

O próximo adversário das duas equipes será o Grêmio São-carlense, sábado, 13, a partir das 9h, no Luisão.

DERROTA EM LEME

Já no estádio municipal Bruno Lazarini, o sub20 do São Carlos foi goleado pelo Lemense por 4 a 1 pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu na tarde de sábado, 6.

Com o resultado, o São Carlos se complicou no campeonato. No grupo 5 tem apenas 3 pontos e viu o adversário ir a 9 pontos. É a terceira derrota da equipe são-carlense que está na penúltima colocação.

