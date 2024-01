São Carlos em reta final de preparação para a Superliga B

De olho na Superliga B, time são-carlense treina forte no Olaio Filho - Crédito: Jonas Bezerra

Treinando praticamente há um mês, a equipe de vôlei feminino de São Carlos entra na reta final de preparação para a Superliga B. A competição para o time orientado por Alexandro Pan começa no dia 12 de janeiro, sexta-feira, quando enfrenta o Irati, na casa do adversário. O segundo confronto, será uma semana depois, dia 19, em Natal/RN, contra Natal.

A equipe jogará diante de sua torcida somente na terceira rodada, contra Sorocaba. O duelo paulista será no dia 25, quinta-feira, às 19h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

As equipes que disputarão a Superliga B são: São Carlos, Brusque, Chapecó, Ascade/DF, Curitiba, Instituto ACE/GO, Irati/PR, Mackenzie/MG, Recife, Sorocaba, Tijuca/RJ e Natal/RN.

Para a temporada, o time são-carlense contará com as ponteiras Mila Nicoletti, Thábata, Lidiane e Isa Maria; as centrais Karenn, Gislaine e Larissa; a oposta Ariane Amadeu; as levantadoras Laísa e Duda Graciano; as líberos Ana Breder e Gabi Lossardo.

Os jogos de São Carlos:

12/1, às 19h30 – Irati/PR x São Carlos

19/1, às 19h30 – Natal/RN x São Carlos

25/1, às 19h30 – São Carlos x Sorocaba

2/2, às 19h30 – Chapecó x São Carlos

16/2, às 19h30 – São Carlos x Tijuca/RJ

20/2, às 20h – Recife x São Carlos

24/2, às 19h30 – São Carlos x Curitiba

1/3, às 19h30 – São Carlos x Mackenzie/MG

8/3, às 19h30 – Brusque x São Carlos

12/3, às 19h30 – São Carlos x Instituto ACE/GO

16/3, às 19h – São Carlos x Ascade/DF

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também