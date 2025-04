São Carlos é vice-campeão da Copa Central

Rugby São Carlos ficou com o vice-campeonato da Copa Central - Crédito: Bryan Assis Fotografia

A equipe de rugby de São Carlos conquistou o vice-campeonato da Copa Central, realizada sábado, 5, em Assis. A primeira partida da história entre São Carlos e Assis começou eletrizante.

Assis foi mais eficiente e venceu por 43 a 19 e com o resultado, o São Carlos ficou com o vice-campeonato da Copa Central. É o segundo vice-campeonato da equipe (o outro foi em 2024), que, em quatro participações, é a única bicampeã do torneio (2013 e 2018).

O próximo compromisso do São Carlos será a estreia da equipe no Paulista B. E uma estreia já num clássico do interior contra Piracicaba. O confronto será na casa do adversário, sábado, 26 de abril.

O jogo

Com sua defesa se postando no campo de ataque, Assis conseguiu roubar a bola e abrir o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo com um try convertido. Com erros e penais dos dois lados, a resposta do São Carlos veio após uma cobrança de lateral que, invertendo a bola, deixou Igor Mello livre para marcar o primeiro try do São Carlos aos 14 minutos. Assis 7 x 5 São Carlos.

Os onças marcariam novamente aos 22 minutos com mais um try convertido e a resposta do São Carlos viria menos de cinco minutos depois: após um scrum, os rinocerontes mantiveram a posse de bola e Mello, uma vez mais, avançou pelo ingoal para marcar mais um try. Dessa vez, Italo Inforzato converteu. Assis 14 x 12 São Carlos.

Na segunda metade do primeiro tempo, Inforzato sente a panturrilha e acaba sendo substituído. Com sua saída, os rinocerontes acabam se perdendo um pouco em campo e, após dois erros de defesa, os onças marcam tries aos 34 e aos 39 minutos - sendo o primeiro com conversão. Final de primeiro tempo: Assis 26 x 12 São Carlos.

Na volta para o segundo tempo, os auri-rubros ainda pareciam perdidos em campo e Assis não perdoou marcando um try aos 5 minutos, com conversão, e outro try aos 9 minutos. Assis 39 x 12 São Carlos.

A desvantagem pareceu acordar os rinocerontes que começaram a equilibrar as ações no jogo. Contudo, a defesa assisense se mostrou forte e, apenas aos 27 minutos da segunda etapa é que o São Carlos conseguiu marcar mais um try: Luis Cameirão achou um buraco na defesa e mergulhou no ingoal; o estreante Eder Oliveira converteu. O placar só mudaria mais uma vez, já no penúltimo minuto, com mais um try para Assis. Final de jogo: Assis 43 x 19 São Carlos.

"A nossa equipe é uma equipe em reestruturação, com muitos atletas novos e outros tantos assumindo funções novas em campo", comentou Jean Ferrarini, treinador do São Carlos. "E, apesar disso, conseguimos atingir nossa meta para a Copa Central que era a de chegar na final. E, mais importante, é que além de atingirmos nosso objetivo, pudemos ver a evolução dessa equipe em relação a partida passada. Agora, é focar no Paulista B e manter a crescente para fazer uma boa competição", finalizou.

