São Carlos é representada por 125 atletas na Copa Nacional Futuros Craques 2025

Uma delegação com 125 jovens atletas e 12 profissionais embarcou nesta semana rumo à cidade de Ouro Fino (MG), onde representará São Carlos na Copa Nacional Futuros Craques 2025, um dos principais torneios de futebol de base dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Os atletas fazem parte do Centro Esportivo Multi Esporte e da Mult Sport Escola de Futebol, que disputarão a competição nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. O torneio, de grande relevância no cenário nacional, contará com a presença de olheiros de clubes brasileiros, oferecendo uma excelente vitrine para os talentos são-carlenses.

Com início marcado para 18 de julho e finais previstas para o dia 22, a competição promete grandes momentos para os garotos, que seguem com entusiasmo, preparo técnico e orientação de uma comissão comprometida com o desenvolvimento esportivo e humano. A saída da delegação contou com a presença maciça de pais, familiares e representantes da empresa Alcans, que participaram da foto oficial da equipe.

A expectativa é alta quanto ao desempenho das equipes, que levam consigo o nome de São Carlos e o sonho de conquistar títulos e visibilidade no futebol de base nacional. Boa sorte aos nossos jovens craques!

