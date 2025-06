São Carlos é goleado em Limeira

A primeira fase do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 Sicredi chegou ao fim neste sábado (21), com todas as partidas sendo disputadas simultaneamente. O destaque da rodada ficou para as goleadas que garantiram vagas para a segunda fase da competição.

Em Limeira, no Estádio Agostinho Prada, o Independente não teve dificuldades para vencer o São Carlos por 5 a 1. Com o resultado, o time limeirense chegou aos 13 pontos e garantiu a viceliderança do Grupo 02, classificandose para a próxima fase do torneio.

Outros destaques foram as vitórias do Tanabi, que bateu o Olímpia por 5 a 0, e as classificações de Assisense, ECUS e Mauaense, que se juntam a Guarulhos e Batatais na sequência do campeonato.

Com a derrota, o São Carlos dá adeus à competição e passa a focar no planejamento para a próxima temporada.

