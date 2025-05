São Carlos e Flamengo empatam em 2º tempo ‘elétrico’ no Luisão

Cauã Silva fez o segundo gol do São Carlos: empate elétrico no Luisão - Crédito: Reprodução

Se o primeiro tempo de São Carlos e Flamengo de Guarulhos foi morno e de poucas emoções, a etapa final foi teste para cardíaco, com gols e lances emocionantes para os dois lados. A partida abriu a sexta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e foi realizada na noite desta quinta-feira, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão e terminou em 2 a 2.

Com o resultado, as posições não se alternam no grupo 2. O Flamengo manteve a terceira colocação e chegou aos 6 pontos e o São Carlos, em 4º lugar, com 5 pontos.

As equipes, que buscam a classificação para as quartas de final da Bezinha proporcionaram a pequena torcida que compareceu ao Luisão dois tempos pra lá de distintos.

A etapa inicial foi marcada por um futebol morno e de poucas emoções, com as equipes sofrendo na armação das jogadas. Um primeiro tempo “chato”.

Mas os jogadores reservaram as fortes emoções para os últimos 45 minutos. Logo aos 30 segundos, no primeiro ataque, Cauã Klaro chutou no canto direito baixo de Dodô e fez 1 a 0. Mas a alegria durou pouco. Aos 4 minutos, em um belo cruzamento, Luís Felipe, de cabeça, empatou.

A partida continuou animada e aos 15 minutos, o Flamengo virou com Gledson Júnior, que chutou sem chances para Max Yan. Porém, aos 23 minutos, em uma forte pressão, Cauã Silva empatou novamente o encontro.

Após os gols, o jogo continuou animado, as duas equipes continuaram a criar chances, mas o empate permaneceu no placar e o resultado não foi benéfico para nenhuma das duas equipes.

