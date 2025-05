São Carlos é derrotado na estreia do Paulista B

Equipe são-carlense não foi bem em sua primeira apresentação no estadual - Crédito: Divulgação

Em uma ensolarada e quente tarde, o São Carlos entrou em campo para fazer sua estreia no Paulista B 2025. O cenário: o campo da Esalq; o adversário: o Piracicaba Rugby. Os anfitriões levaram a melhor e venceram por 47 a 12 em jogo realizado sábado, 26.

O próximo jogo do São Carlos será no dia 17 de maio, sábado, no campo do distrito de Água Vermelha, às 15h30, contra o Rio Preto. Será o primeiro jogo dos Rinocerontes em casa na temporada.

Velhos conhecidos, os times do São Carlos e do Piracicaba começaram uma partida um tanto quanto equilibrada. Contudo, os rinocerontes cometiam muitos penais e, foi num penal, que o Piracicaba abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Piracicaba 3 x 0 São Carlos.

Ainda que pressionado em seu campo de defesa, o São Carlos se defendia bem. Isso, até a metade do primeiro tempo quando, um erro de sua defesa, o Piracicaba ampliou com a marcação de um try convertido. Piracicaba 10 x 0 São Carlos pausa para hidratação.

Na volta da hidratação, o São Carlos mostrou seu poder de reação e em menos de seis minutos, marcou 2 tries com Luis Cameirão: o primeiro, aos 23 minutos, com uma escapada por entre a defesa piracicabana do hooker Guilherme Lippi que, após uma fase, deixou Cameirão livre para marcar; já o segundo, aos 26 minutos, foi marcado depois que Cameirão avançou sozinho desde o campo de defesa e caiu para try dos auri-rubros que seria convertido por Igor Mello. Piracicaba 10 x 12 São Carlos.

E o Piracicaba descontou três minutos mais tarde, aos 26 minutos, após mais um penal são-carlense. E fechou o placar aos 35 minutos após marcar mais um try após uma interceptação de bola em outro erro da defesa dos rinocerontes. Final de primeiro tempo: Piracicaba 18 x 12 São Carlos.

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro, com o São Carlos criando pouco no ataque, jogando muito no seu campo defensivo e cometendo muitos penais - algo que o Piracicaba não deixou de aproveitar: logo aos 3 minutos os piracicabanos ampliaram após mais um penal e marcaram tries aos 12 minutos (com conversão), aos 20 e aos 22 minutos (com conversão) e aos 35 minutos, também com conversão. Final de jogo: Piracicaba 47 x 12 São Carlos.

Com a derrota, a Taça Conde do Pinhal permaneceu com o Piracicaba - mas será colocada novamente em disputa no returno da fase de grupos, no dia 5 de julho, em São Carlos.

"Foi um jogo no qual a inexperiência de nossos atletas acabou afetando o resultado da partida", comentou o treinador do São Carlos, Jean Ferrarini. "Contudo, foi bom poder observar boas evoluções individuais. Agora, é buscar afinar o conjunto do grupo para a partida que vem", finalizou.

Piracicaba 47 x 12 São Carlos

Escalação: 1 Arthur Motta, 2 Guilherme Lippi, 3 Leonardo Carniato, 4 Gustavo Martins, 5 Áquila Oliveira, 6 Felipe Artero, 7 Luis Cameirão, 8 Mateus Temporim (C), 9 Bruno Turci, 10 Fábio Ferreira, 11 Hugo Gobato, 12 Igor Mello, 13 Eder Oliveira, 14 Leonardo Ferreira, 15 Bruno Barbosa, 16 Gabriel Maran, 17 Arthur Sargentini, 18 Elton Tanis, 19 Jaziel Leandro, 20 Diego Paz, 21 João Paulo Costa, 22 Álvaro Vale, 23 Octavio Gorla.

