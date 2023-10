SIGA O SCA NO

20 Out 2023 - 13h27

20 Out 2023 - 13h27 Por Marcos Escrivani

Caso São Carlos será confirmada como cidade-sede, Luisão receberá jogos da Copinha. Grêmio será o representante - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Seguindo orientações da Federação Paulista de Futebol (FPF), a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) informou nesta sexta-feira, 20, que São Carlos deverá ter apenas um representante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que deve começar no dia 3 de janeiro de 2024. O clube em questão, deverá ser o Grêmio São-carlense. O São Carlos FC, por enquanto, não teve a inscrição confirmada.

Na quarta-feira, 18, São Carlos, que pleiteia ser uma das cidades-sede, recebeu uma vistoria prévia, quando representantes da FPF estiveram na cidade visitando praças esportivas, hotéis e locais de treino para averiguação das condições estruturais e acomodações disponíveis. Caso seja aprovado, o local dos jogos será o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Sobre a presença de um só clube da cidade na Copinha, a reportagem do São Carlos Agora questionou a Smec que emitiu uma nota. De acordo com representantes da pasta, a decisão partiu da própria FPF que encaminhou a classificação do Campeonato Paulista - Segunda Divisão e a informação de que a impossibilidade da participação das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 já havia sido previamente divulgada ao município antes mesmo da edição de 2023.

Diante disso ficou caracterizada que a equipe a ser escolhida para defender São Carlos, seria a que estivesse melhor classificada junto a FPF.

A nota

Abaixo, a nota oficial encaminhada pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal:

“A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura – SMEC tem dialogado constantemente com a Federação Paulista de Futebol – FPF sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, competição cuja cidade pleiteia ser uma das sedes e, inclusive, já recebeu vistoria prévia para averiguação das condições estruturais e acomodações disponíveis em nosso município.

Nestas conversas, a SMEC foi notificada de que a próxima edição do torneio não mais contemplará duas equipes-sede em cada grupo, e sim apenas uma, impossibilitando, assim, que a Prefeitura pudesse indicar Grêmio Desportivo São-Carlense e São Carlos Futebol Clube simultaneamente à qualidade de representantes do município.

Por conta desta impossibilidade – e que, nos outros anos, já considerava São Carlos como uma particularidade dentro da competição –, a FPF também encaminhou à SMEC a classificação do Campeonato Paulista - Segunda Divisão e a informação de que a impossibilidade da participação das duas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 já havia sido previamente divulgada ao município antes mesmo da edição de 2023.

Diante disto, e seguindo a orientação da FPF, a SMEC acatou a orientação e seguiu conversando com a entidade no sentido de igualmente tentar inscrever o São Carlos Futebol Clube na disputa do torneio, solicitação esta que, ainda que os esforços prossigam, não foi acolhida até o momento”.

São Carlos contesta

Sobre a possível ausência na Copinha, o portal entrou em contato com a assessoria de imprensa do São Carlos que emitiu o ponto de vista do clube, abaixo transcrita:

“A Prefeitura optou, não se sabe o motivo, por inscrever apenas o Grêmio. Desde 2021, quando o presidente do São Carlos brigou para trazer a Copinha para a cidade, ele nunca se opôs a participação do Grêmio.

Infelizmente, desde o início do ano, o clube tem sentido uma perseguição por conta de secretários da Prefeitura e alguns vereadores em querer tirar o São Carlos das competições e parar o trabalho realizado pelo clube há 19 anos”.

