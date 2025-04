São Carlos desperdiça pênalti e apenas empata em Guarulhos

Em um jogo bem disputado, São Carlos empatou com o Flamengo - Crédito: Reprodução

O empate não foi de todo ruim, mas o São Carlos deixou escapar a vitória na estreia do Campeonato Paulista da Série B. Pelo grupo 2, na tarde deste sábado, 19, ficou no 0 a 0 com o Flamengo, no estádio municipal Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela primeira rodada.

O responsável pelo empate da Águia deve ser creditado ao atacante Jonatan. Displicente, perdeu uma penalidade máxima aos 13 minutos de jogo, ao praticamente atrasar a bola para o goleiro Dodô.

O jogo foi bem disputado, com Flamengo e São Carlos procurando o gol. Os anfitriões perderam pelo menos três boas chances para abrir o placar, mas quem teve a melhor chance foi a Águia. Em um rápido ataque, a zaga flamenguista cometeu penalidade, bem assinalada pelo árbitro Vinícius Santos.

O encarregado pela cobrança foi o atacante Jonatan que fez uma firula infantil e ‘telegrafou’. Chutou fraco e no meio do gol, facilitando a vida do goleiro Dodô, que fez a defesa.

Após o gol, o Flamengo permaneceu no ataque e criou chances incríveis, mas o goleiro Max Yam, em tarde inspirada, foi o ‘paredão’. A partir dos 30 minutos o São Carlos equilibrou a partida e passou a criar chances.

Na etapa final, as duas equipes foram para o jogo e tiveram oportunidades para marcar. Porém os goleiros brilharam e não deixaram o placar sair do zero.

Resultados na 1ª rodada

Grupo 1

Assisense 3 x 1 Olímpia

Tanabi 2 x 1 Santa-cruzense

Flamengo 0 x 0 São Carlos

Mauá 0 x 1 Manthiqueira

União Mogi 1 x 1 Mauaense

