São Carlos desencanta e vence a primeira na Bezinha

Dezin e companheiros comemoram o gol que abriu o caminho da vitória são-carlense - Crédito: Lourival Izaque

Enfim, três pontos. O São Carlos fez as pazes com a vitória no encerramento do primeiro turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e na noite desta sexta-feira, 16, venceu Independente de Limeira por 3 a 0 no estádio municipal professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Desta maneira o São Carlos saiu da última colocação e assumiu provisoriamente a terceira posição no grupo 2 com 4 pontos e revista na Bezinha. Já o time de Limeira é o ultimo colocado com 1 ponto positivo.

Ainda pelo grupo 2, no domingo, 18, às 15h, no estádio Ninho do Corvo, o líder Guarulhos pega o Flamengo.

A vitória aconteceu em um momento oportuno. A Águia vinha de duas derrotas e um empate e precisa dos três pontos para alimentar as chances de classificação para as quartas de final. Os líderes do grupo possuem 9 pontos (Guarulhos e Batatais) e resta a possibilidade de classificação por índice técnico (os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos participantes).

Sem sustos

A partida marcou a reestreia de Dudu Black, principal jogador da Águia em campo. Na etapa inicial, o início foi bem equilibrado, mas aos poucos o time de João Batista foi se soltando e fez 1 a 0 aos 16 minutos com Dezin, de cabeça.

Dez minutos depois, e uma falha do goleiro Maicon, Dudu Black chutou de fora da área e ampliou, placar do primeiro tempo.

Na etapa final, o Independente tentou a reação, que acabou logo aos 2 minutos quando, em jogada individual, novamente Dudu Black apareceu para fazer seu segundo gol e ampliar para a Águia, fazendo 3 a 0.

No restante da partida, o Galo limeirense tentava o primeiro gol e com a tranquila vantagem, os jogadores da Águia tocavam a bola e deixavam o tempo correr, até o apito final do árbitro Rodrigo Gomes Paes.

