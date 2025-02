São Carlos conquista três pódios no Estadual de Skate

Skatistas comemoram a conquista de medalhas no Estadual de São Miguel Arcanjo - Crédito: Divulgação

A primeira competição oficial do Skate Sanka Crew atingiu as metas do técnico Bruno Confranieli e do coordenador Gilberto Camilo e neste domingo, 9, no Recinto de Exposições Massuto, em São Miguel Arcanjo/SP, a equipe conquistou três pódios no Estadual de Skate, que integra a Festa da Uva.

Kathyllee Rabello foi vice-campeã, enquanto que Vallentina Camilo ficou em terceiro lugar e Bernardo Oliveira ficou com a 5ª colocação.

O time são-carlense participou nas categorias amador, que teve a participação de 25 skatistas no feminino, onde competição 15 garotas.

De acordo com o regulamento do torneio, no feminino cada skatista fez duas voltas com a duração de um minuto cada e contou a melhor volta.

No amador masculino foram duas voltas com um minuto conta. As melhores voltas foram para a final, onde foi dada mais uma volta de um minuto e depois mais cinco alternadas.

Ao final da competição, Gilberto não escondeu a satisfação pelos expressivos resultados. “Nossa expectativa era obter bons resultados entre os cinco primeiros colocados para pontuamos no circuito. Sendo assim atingimos nossas expectativas ao colocar três dos nossos atletas na zona de pontuação e medalhas”, contabilizou.

