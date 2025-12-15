São Carlos conquista três pódios na final do Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã 2025

Neste último domingo, a cidade de Americana sediou a grande final do Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã 2025, reunindo pilotos de dez cidades e cerca de 60 competidores de diversas categorias. O evento foi realizado na Avenida Maranhão, no bairro Praia Azul, e contou com provas de alto nível técnico e muita adrenalina.

São Carlos foi representada por três pilotos, competindo em três categorias diferentes, e teve um desempenho de destaque, trazendo três resultados expressivos para a cidade.

Na categoria RT Infantil (Kids), o jovem Davi Tello, de apenas 10 anos, conquistou o 1º lugar, garantindo o título e levantando a taça de campeão. Já na RT Juvenil, Ana Júlia Tello, de 14 anos, alcançou o 2º lugar, trazendo para São Carlos o caneco de prata. Fechando a participação são-carlense, Bruno Reis disputou a categoria RT Adulto (Rolimã Tradicional) e terminou a final na 5ª colocação, após uma prova bastante disputada.

Ao todo, participaram da final equipes das cidades de Americana, Porto Ferreira, Leme, Osasco, São Paulo, São Carlos, Piracicaba, Valinhos, Vinhedo e Guarulhos. A delegação de São Carlos chegou bem preparada para a decisão, fruto de muito treino e dedicação, e mostrou força na busca pelo título estadual de 2025.

As competições do Campeonato Paulista de Carrinhos de Rolimã retornam em março de 2026, com novas cidades participantes, novos circuitos e ainda mais emoção para os amantes do esporte.

A equipe de São Carlos segue com inscrições gratuitas abertas para crianças, jovens e adultos que desejam ingressar no mundo do carrinho de rolimã. Interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone (16) 99100-3746.

Leia Também