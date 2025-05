São Carlos conquista título no vôlei de areia feminino nos Joguinhos

Dupla são-carlense brilhou e garantiu presença na final estadual - Crédito: Divulgação

A dupla são-carlense Dudinha e Isa, que representa a Associação de Esportes de Areia (AEA), sagraram-se campeãs da fase regional dos Joguinhos Abertos da Juventude.

O torneio que reuniu as melhores duplas da região onde São Carlos está inclusa, foi realizado domingo, 19, em Porto Ferreira. Com o resultado, as são-carlenses se gabaritaram para disputar a final estadual, que reúne as melhores duplas do Estado.

Atuais campeãs estaduais na categoria sub19, Isa e Dudinha fizeram uma ótima etapa. Na semifinal bateram a fortíssima equipe de Araraquara por 2 sets a 0 e na final, repetiu o placar contra Taquaritinga, tornando assim campeãs.

“Foi uma excelente etapa”, diz a atleta Dudinha. “Agora temos três competições importantes: a última fase dos Joguinhos, a 2ª etapa do circuito AEA, ambos em junho e a 2ª etapa do Paulista em agosto. Vamos treinar fortes para essas competições”, finalizou.

