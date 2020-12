São Carlos conquista nova vitória em cima de Araras e conquista título na APV

Crédito: Miltinho Marchetti

A equipe de vôlei masculino adulto Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit teve um final de semana perfeito, quando conquistou o título da Taça de Prata do Campeonato da APV (Associação Pro Voleibol). O jogo decisivo aconteceu na tarde de sábado, 5, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

No primeiro jogo da final, na cada do adversário, o time orientado pelo técnico Dudão já havia vencido por 3 sets a 0, e no segundo encontro, confirmou o favoritismo e repetiu o placar em cima de Araras, em jogo marcado pelo equilíbrio.

“Foram três sets bem disputados, mas conseguimos impor nosso estilo de jogo e conquistamos a vitória”, comemorou Dudão. “É um sentimento muito bom terminar a temporada com um título. Isso nos incentiva a trabalhar ainda mais e crescer em 2021”, afirmou o técnico são-carlense.

Antes do jogo decisivo, a equipe sub20 masculina do Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit recebeu as medalhas pela terceira colocação da Série Ouro do campeonato da APV.

